Die Flutkatastrophe im Norden des Landes hat überdeutlich gemacht, welche Lücke in unseren Städten und Dörfern der Abbau der Sirenenanlagen in die Alarmierungskette gerissen hat. Die Warn-Apps Nina und Katwarn erfüllen die Erwartungen offenbar nicht. Nicht nur deshalb hat man in der Verbandsgemeinde Hauenstein schon vor dem Flut-Desaster begonnen, die Lücke zu schließen.

Am 17. Juni hatte eine neue, überaus leistungsfähige Sirenenanlage einen ersten Testlauf. Als „Modellprojekt“ für die ganze Verbandsgemeinde sollte die 13.500