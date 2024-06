eid ri-tegSMildPDe vor Ort &eulno;setldiq, tags ndeer demrencsvidefGnaheeb iTom .mLnahne iZew iezSt revrlo ide PSD nud leeetn;gusaubrerisbmrVr&dm rPctaki Sema PS)(D imadt an amahHucs.t Ennei Szit wganen edi DCU ,nhuiz edi tmi 31 tiSezn ;alrktutsm&es ranitoFk it.s sE olgfne dei WGF 1(,0) eid DPS (7

Zuletzt waren sich CDU und FWG im Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben inhaltlich näher als die aktuelle Koalition von SPD und CDU. „Ich hatte gehofft, dass der Wähler honoriert, was

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter