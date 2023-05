Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

16 Bikereparatursäulen stellt der Verein Mountainbikepark Pfälzerwald derzeit in seinem Gebiet auf. Zwei dieser Säulen werden künftig in der Verbandsgemeinde Hauenstein zu finden sein. Die erste Säule steht am Touristinfo-Zentrum. Der Verein denkt über neue Streckenangebote nach.

Seit dem Herbst steht hinter dem Touristinfo-Zentrum am Eingang der Hauensteiner Schuhmeile eine Bikereparatursäule. Der Standort passt, denn direkt daneben gibt es eine Ladestation für