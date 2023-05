Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Anfang 2020 ist der THW-Ortsverband Hauenstein Standort der für Rheinland-Pfalz zuständigen Einsatzeinheit „Unbemannte Luftfahrtsysteme (UL)“ – sprich Drohnen. Was mit Drohnen im Einsatz des THW möglich ist und künftig sein wird, das erfuhr Andreas Wilde, der einer entsprechenden Facharbeitsgruppe auf Bundesebene angehört, bei einem Feldversuch der Katastrophenschützer in München. Ein weiterer Test wird folgen: dann in der Pfalz.

Der Hauensteiner Ortsverband verfügt über ein Fluggerät, das mit einer digitalen und einer Thermokamera sowie mit Lautsprecher und Scheinwerfer ausgestattet