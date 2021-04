In Contwig soll ein Arbeitskreis eine gemeinsame Bürgerbroschüre für Neu- und auch für alle anderen Contwiger aufsetzten. Der Idee der SPD stimmte der Rat am Montagabend einstimmig zu. In der Broschüre sollen unter anderem sämtliche Ansprechpartner, Vereine und Institutionen des Dorfes aufgeführt werden.

Vor allem Neu-Contwigern soll die Broschüre helfen, schnell Anschluss zu finden, erläuterte der SPD-Mann David Betz. Sowohl Betz als auch Bürgermeisterin Nadine Brinette hätten im Bürgermeister-Wahlkampf gemerkt, dass viele Contwiger – nicht nur die Zugezogenen – eine Menge offener Fragen zur Gemeinde haben. In der Broschüre soll all das zusammengefasst werden: Eckdaten zur Gemeinde, Vereine, Ansprechpartner und so weiter. Quasi eine Art Nachschlagewerk für die Gemeinde. Ein nun zu gründender Arbeitskreis soll die Broschüre aufarbeiten.

In welchem Medium die Ideen vermittelt werden, bleibt indes offen. Herbert Sefrin (FDP) schlug die Idee vor, die Broschüre ins Internet zu stellen, am besten sogar auf die Seite der Gemeinde. Sollten sich Eckdaten ändern, etwa der Vorsitzende eines Vereins, kann die Info schnell abgeändert werden. Karl-Heinz Brügel von der Verbandsgemeinde-Verwaltung pflichtete dem bei.