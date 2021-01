Neben der neuen Wanderbroschüre fürs Pfälzer Mühlenland gibt es eine neue Broschüre mit Ausflugszielen, besonders schönen Orten, Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten.

„Durch die genaue Aufteilung nach Themen in den jeweiligen Dörfern, den Restaurants und dem Übernachtungangebot erleichtern und steigern wir die Urlaubsfreuden im Mühlenland,“ sagt Franziska Wagner von der Tourist-Information in Wallhalben. Sie hat die Broschüre im Din-A5-Format gestaltet.

Damit Tagestouristen und Kurzurlauber nicht lange suchen müssen oder sich gar verlaufen, gibt es am Ende der Broschüre eine Übersichtskarte zum Ausklappen, wo alle Orte und Besonderheiten, die in dem Urlaubsführer beschrieben sind, genau markiert sind. Somit könne man jede Sehenswürdigkeit sicher erreichen und keinen Ausgangspunkt eines Wanderweges verfehlen und ganz einfach ein spannendes Programm für drei oder sieben Tage ohne weitere Hilfe zusammenstellen, so Wagner. Rechtzeitig zu den ersten Frühlingstagen werde der Erholungsführer auf jeden Fall fertig sein. 5000 Exemplare werden gedruckt.

Die Empfehlungen in der Broschüre sollen auch den Bewohnern der Region Tipps für eine Tagestour geben, darunter der Wasserschaupfad bei der Weihermühle, Wanderwege im Wallhalbtal und eine Radtour durchs Wallhalb- und Schwarzbachtal bis nach Weißenburg in Frankreich.

Verbandsbürgermeister Thomas Peifer hofft, dass die Broschüre Anreiz schafft, „sich auch vier und mehr Tage Zeit zu nehmen, um dieses schöne Stückchen Pfalz zu entdecken“.