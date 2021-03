In der Nacht auf Montag gegen 0.20 Uhr brannte in der Hinterweidenthaler Hauptstraße ein Nebengebäude. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt, teilte die Polizei mit. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Hauenstein und der Stadt Dahn waren mit der Polizei Dahn rund zwei Stunden im Einsatz. Die Polizei gibt den Schaden mit 30.000 Euro an.