Am Montag nach seiner Hilfsfahrt bezeichnet sich Michael Sonntag als „kaputt, wie am Kerwe-Mittwoch.“ Der Konvoi aus Bechhofen und Münchweiler an der Alsenz brachte auch zwei Flüchtlinge mit in die Westpfalz.

Die Welle der Hilfsbereitschaft war überwältigend. Drei Kleinbusse und ein LKW machten sich am Freitagnachmittag von Bechhofen und Münchweiler an der Alsenz auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze.