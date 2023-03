Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Michael Sonntag und zwei Freunde wollen bei all dem Leid in der Ukraine nicht tatenlos zusehen. Am Freitag fahren sie mit zwei Kleinbussen zur Grenze. Sie bringen nicht nur Hilfsgüter mit, sondern wollen auf dem Rückweg auch Flüchtlinge mitnehmen.

Der Bechhofer Michael Sonntag hat in den sozialen Netzwerken einen Aufruf gestartet. Er sucht Güter, die er am Wochenende an die ukrainische Grenze bringen möchte. Wie kam das? „Ein