Die Vereinigte Turnerschaft (VT) Contwig hat in ihrer über 130-jährigen Geschichte zum ersten Mal mit Karin Reinshagen eine Frau an der Spitze.

In einer sehr gut besuchten Generalversammlung Anfang Oktober hätten die Mitglieder zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte mit Karin Reinshagen eine Frau einstimmig in den dreiköpfigen gleichberechtigten Vorstand gewählt, teilte Schriftführer Joachim Lichius mit. Karin Reinshagen werde sich als zweite von drei Vorsitzenden im Wesentlichen „um das Herzstück des Vereins – nämlich den Sportbetrieb –“ kümmern. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer bisherigen Funktion als Oberturnwartin bringe sie dafür hervorragende Kompetenzen mit. Günter Förch als dritter Vorsitzender und Walter Hüther als geschäftsführender Vorsitzender komplettieren die Führung des knapp 800 Mitglieder starken Vereins.

In seinem Geschäftsbericht sprach Walter Hüther „von einem sehr rührigen Verein“. Finanziell stehe die VT trotz hoher Investitionen – unter anderem für einen komplett neuen Sport- und Schutzboden in der vereinseigenen Halle – gut und solide da. Dies sei vor allem Kassenwart Andreas Striegel zu verdanken, der einstimmig wiedergewählt wurde.

Nach der Sommerpause habe die VT mit Hilfe der fast 30 Übungsleiter die Hygienekonzepte für den Sportbetrieb sehr sorgsam und gut umgesetzt und so nach und nach fast alle Sportangebote wieder angeboten. Bemerkenswert sei, dass es in den Zeiten des Stillstands des Sportbetriebs keine Vereinsaustritte gegeben habe. „Das zeugt von einer hohen Solidarität der Contwiger Bürger zu ihrem Turnverein“, freut sich Joachim Lichius. Das Erfolgsrezept ist für Walter Hüther „die sehr kollegiale, konstruktive und freundschaftliche Zusammenarbeit“. Eine Herausforderung werde es, ehrenamtliche Übungsleiter und Helfer zu finden.

Mit Udo Schröer hat die VT auch einen neuen Pächter für die Vereinsgaststätte gewonnen. Damit seien auch wieder bewirtete Veranstaltungen und Events in der Gaststätte und in der Turnhalle möglich – derzeit aber abhängig von den Corona-Vorschriften.