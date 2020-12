Wegen mehrerer gefährlicher Überholmanöver auf der B10 zwischen Rinnthal und Hinterweidenthal ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines roten Audi 3.

Verkehrsteilnehmer, die von einem roten Audi 3 auf der B10 zwischen Rinnthal und Hinterweidenthal am Freitagnachmittag genötigt worden sind, bittet die Polizei Dahn, sich zu melden. Der Audi-Fahrer soll einen 32-jährigen Autofahrer auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens nach einem Überholvorgang auf der linken Fahrspur ausgebremst haben. Weiterhin überholte der Audi nach Zeugenschilderungen bei einspuriger Fahrbahn ein Fahrzeug, indem er die Überholspur der Gegenfahrbahn benutzte. Dabei mussten zwei Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn wiederum auf ihren rechten Fahrstreifen einscheren. Im weiteren, zweispurigen Verlauf der B10 überholte der Audi-Fahrer demnach Fahrzeuge, die selbst gerade überholten, auf dem rechten Fahrstreifen. Die Polizei konnte den roten Audi auf der B10 in Höhe Staffelhof kontrollieren. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum wurden laut Polizei bei dem 23-jährigen Fahrer nicht festgestellt.

Weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise behindert oder gefährdet wurden, können sich bei der Polizei in Dahn unter Telefon 06391/9160 melden.