Nach langer, coronabedingter Zwangspause gab es am Seehof wieder ein Konzert. Die dritte Erlenbacher Polka-Nacht ging dort am Samstag über die Bühne – zur Freude von Besuchern und Musikern.

„Seit zwei Jahren war uns wegen Corona kein Konzert mehr möglich. Deshalb freuen wir uns riesig, wieder am Seehof zu sein“, sagte Dirigent Stefan Held bei der Begrüßung am Samstag. Die Erleichterung nach zahlreichen Proben war nicht nur ihm anzusehen. Neben den Musikern freuten sich auch die zahlreichen Besucher über die Veranstaltung. Die Ortsgemeinde Erlenbach ist Veranstalter des Open-Air-Konzerts in Kooperation mit dem Seehof-Kiosk und den Wasgau-Musikanten Busenberg.

Neues Gesangsduo überzeugt

Mit dem „Gruß aus dem Achtal“ eröffneten die Musikanten das Konzert, es folgten die Rosmarie-Polka und der Musikanten-Marsch. Dann erfolgte der erste Auftritt des neuen Gesangsduos Gunnar Dieth und Noélle Braeuner. Mit ihren romantischen Liedbeiträgen „Rosen so rot, Du liegst mir im Herzen und dafür dank ich dir“, hatten sie das Publikum schnell auf ihrer Seite. Die beiden Sänger kennen den Dirigenten seit langem, Dieth kommt aus dem schwäbischen Waiblingen. Tief mit ihrer elsässischen Heimat verbunden ist Sängerin Noélle aus Soultz unterm Wald, die seit sieben Jahren mit den bekannten „Rhinwagges“- Musikanten auftritt. Dem „Mondschein an der Donau“ folgte dann der „Egerländer Liedermarsch“ von Ernst Mosch, welchem sich die Wasgau-Musikanten besonders verschrieben haben, gefolgt von „Am Waldesrand, Musik im Abendlicht“. Weisen, die auf das Seehof-Ambiente geradezu zugeschnitten waren. „So ein schöner Tag, Böhmischer Wind, Löffel-Polka und Vogelwiese“ unterstrichen erneut das hohe Niveau der Wasgau-Musikanten. Moderiert wurde der Abend von dem Studenten Daniel Meul.

Bei trockener, jedoch leicht kühler Witterung fanden diesmal etwas weniger Besucher zum Seehof. Mit Ernst Moschs „Bis bald, auf Wiedersehn“, verabschiedeten sich die Musikanten unter ihrem Vorsitzenden Michael Köhler. Jedoch nur bis zum 21. August um 19 Uhr, denn dann soll die „4. Erlenbacher Polka Nacht“ steigen.