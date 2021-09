Am Freitag, 27. September, werden die Sieger des Sickinger Mundartdichterwettstreits geehrt. Die Siegerehrung, bei der die Preisträger aus der ganzen Pfalz wieder ihre Gedichte und Prosatexte selbst vorlesen, beginnt um 19 Uhr in der Bürgerhalle in Herschberg.

„Die pfälzische Mundart steht an diesem Abend wieder im Mittelpunkt“, kündigt Organisatorin Lea Straßer von der Touristinformation der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben an. Dieses Jahr gibt es eine Änderung bei der Preisvergabe: Anstatt zehn Gedichte und drei Prosatexte gibt es diesmal acht Preise in der Sparte Lyrik und fünf Preise in der Sparte Prosa. Erstmals wird auch ein Newcomer-Preis vergeben. Hinzu kommt der Preis der Marktgräfin in den Kategorien Lyrik und Prosa.

Die Siegerehrung moderiert diesmal Sonja Bauer, die Vorsitzende des Tourismusvereins Mühlenland-Sickinger Höhe-Schwarzbachtal und ehemalige Marktgräfin. Sie vertritt die langjährige Moderatorin Denise Adrian, die erkrankt ist. Das Hofmann-Hammer-Trio macht Musik. Der Frauenchor Herschberg sorgt für einen Imbiss.

An dem Abend bekommt man auch wieder das Mundartdichter-Büchlein, in dem alle Siegerbeiträge abgedruckt sind. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, aber man sollte sich anmelden bei der Touristinformation Pfälzer Mühlenland, Telefon 06334/441-240, E-Mail touristinfo@vgtw.de. Wer kommt, muss gegen Corona geimpft oder davon genesen sein oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen. In der Halle gelten Mindestabstand und Maskenpflicht, am Sitzplatz kann man die Maske abnehmen.

Der Mundartdichterwettbewerb wird alle zwei Jahre veranstaltet, und normalerweise feiert Wallhalben eine Woche später den Grumbeeremarkt. Der fällt dieses Jahr allerdings wegen der Corona-Pandemie aus und soll 2023 wieder stattfinden.