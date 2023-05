Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 24. Dezember werden wieder zahlreiche Kinderaugen strahlen. Es gibt Weihnachtsgeschenke. Sonja Wohlgemuth und ihre Familie freuen sich dann besonders, weil sie wissen, dass an diesem Tag in vielen Ländern von glücklichen Kindern Päckchen geöffnet werden, die von Waldfischbach-Burgalben aus den Weg zu ihnen gefunden haben.

„Weihnachten im Schuhkarton“ heißt die Aktion, für die sich Sonja Wohlgemuth seit vielen Jahren engagiert. „Wie lange schon, weiß ich gar nicht“, sagt sie.