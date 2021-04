In der Reifenberger Poststraße hat ein Tempomessgerät die Geschwindigkeit der Autos aufgezeichnet. Das Ergebnis: Viele fahren deutlich zu schnell.

Seit die Reifenberger Ortsdurchfahrt ausgebaut wird und die Poststraße als Umleitung dient, gilt dort – wie in der Kolbengartenstraße – Tempo 30. Die Geschwindigkeit liege aber eher bei Tempo 50 der 60, und der Schnellste sei mit knapp über 80 Stundenkilometern gemessen worden, sagte Bürgermeister Pirmin Zimmer in der Ratssitzung am Donnerstag.

Zimmer wies auch darauf hin, dass auf der Umleitungsstrecke ein Parkverbot gilt. Auch das werde noch oft missachtet. Markus Hüther warf ein, dass die Schilder etwas irreführend seien: Die Parkverbotsschilder haben noch den Zusatz „ab 24.9.“ – und der sei ja erst in einem halben Jahr, meinte er schmunzelnd.