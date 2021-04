An der Contwiger Ampelkreuzung sollen beim Ausbau der Bahnhofstraße zusätzliche Straßenlampen aufgestellt werden. Dem stimmte der Rat am Montag einstimmig zu. Die Lampen sollen in die Planung aufgenommen werden.

Gerade am Übergang zwischen Apotheke und Pizzeria sowie an der Metzgerei reicht das Licht der wenigen Straßenlampen nicht aus, um den Fußweg ausreichend zu erhellen, findet Bürgermeisterin Nadine Brinette. An der Apotheke, wo morgens auch Schulkinder auf den Bus warten, sei die Situation mit den zu wenigen Laternen bedenklich.