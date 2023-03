Etliche Ehrungen standen beim Winterfest des Pfälzerwald-Vereins Contwig vergangenen Sonntag im Wanderheim am Mühlberg auf der Tagesordnung.

Bei 22 Wanderungen haben die Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr insgesamt 5223 Kilometer zurückgelegt, berichtete Vorsitzender Paul Semar. Bei jeder Wanderung mit einer Länge von acht bis elf Kilometern nahmen im Durchschnitt 29 Personen teil. „Dies zeigt, dass ein großes Interesse an den angebotenen Wanderungen und Ausflügen in unserer schönen Wanderregion besteht“, so Semar, der selbst mit 25 Teilnahmen – auch bei anderen Vereinen – die meisten Wanderungen Verein absolviert hat, gefolgt von Ursel Reischmann und Gertrud Semar mit jeweils 23 Wanderungen.

Weiterhin verlieh Paul Semar sogenannte Besitz-Urkunden, welche diejenigen erhielten, die neunmal und mehr an einer vom PWV geführten Wanderung teilgenommen haben. Die Teilnahmen werden über mehrere Jahre summiert. 26 Mal haben Gertrud Schönenberger, Walter Schönenberger und Paul Semar an Wanderungen teilgenommen, 24 Mal Gertrud Semar, 23 Mal Ingrid Hüther, 21 Mal Hubert und Ursula Reischmann, 19 Mal Madeleine Keller, 17 Mal Karl Keller, zwölfmal Christa und Gerd Münch, acht Mal Hanni Theisohn, Bernd Theisohn und Hans Dörrschuck, sechs Mal war Franz Bernecke dabei, drei Mal Daniela Bernecke und Renate Bender sowie je einmal Beate Bärmann, Heidi Durez, Ulrike Barth und Manfred Barth.