Thorsten Mehlhorn übernimmt zum 1. August den Großhandel für Süßwaren, Wein und Spirituosen von Paul und Waltraud Sefrin in der Contwiger Hauptstraße 84.

In den 27 Jahren seit der Gründung hat sich der drei Mitarbeiter zählende Großhandel einen weiten Kundenkreis von Gastronomen, Kioskbetreibern und auch Vereinen in der Südwest- und auch Saarpfalz erarbeitet. Aus Altersgründen übergeben die Gründer nun das auch Privatkunden offenstehende Geschäft im ehemaligen Gasthaus Wiehn an den 47-jährigen Mehlhorn. Mehlhorn war zuletzt im Vertrieb eines großen Tischtennis-Ausstatters tätig, wechselt nun das Metier und in die Selbstständigkeit. „Ich kenne die Sefrins seit vielen Jahren, das passt einfach“, sagt der Kleinsteinhauser. Er übernehme einen Mitarbeiter und habe auch weiterhin die Unterstützung von Paul Sefrin. Durch den Anschluss an eine Einkaufsgesellschaft könne man Spirituosen, Bier und Wein nahezu aus der ganzen Welt liefern. Weitere, in der Region noch nicht vertretene Bierspezialitäten sollen laut Thorsten Mehlhorn hinzukommen. Das von Mehlhorn in „Mehlhorns Welt der kulinarischen Verführung“ (World of Temptation) umbenannten Ladengeschäft nahe der Ortsmitte bekommt mit dem Inhaberwechsel neue Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr.