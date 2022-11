Am Sonntag, 6. November, ab 11.30 Uhr gibt es zum 45. Mal den Martinimarkt in der Dahner Innenstadt. Neben einem Krämermarkt, Karussell, Musik und Essenständen findet ab 13 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag des Einzelhandels statt.

Parkmöglichkeiten gibt es an den Einkaufsmärkten, der Verkehr zu den Hotels und Schwimmbad wird über eine Umleitung geregelt. Die Marktstraße und die angrenzenden Gassen sind von 8 bis 22 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die Umleitung der Buslinien 251 und 545 erfolgt über Erfweiler, Dahn-Reichenbach, wodurch die Bushaltestellen Haus des Gastes und Stadtmitte nicht bedient werden können. Dafür fahren alle Linien die Haltestellen Bahnhof und Schulzentrum (OWG) als Ersatz an.

Auch mit der Bahn kann man an diesem Tag in die Wasgaustadt fahren. Der Zubringerzug verlässt Mannheim gegen 9.15 Uhr und erreicht gegen 11.15 Uhr den Bahnhof Dahn Süd. Anschließend pendelt er auf der Strecke Bundenthal – Hinterweidenthal nach einem Sonderfahrplan. Die Rückfahrt startet in Dahn gegen 17.30 Uhr und erreicht Mannheim gegen 19.30 Uhr. Allerdings wird durch einzelne Zusatzhalte in Hinterweidenthal Ost und Umsteigen dort in die Züge der Queichtalbahn eine frühere Rückfahrt möglich.