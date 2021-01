Nach dem Jubiläumsjahr des Stifters Betjörg geht der Wallfahrtsort Maria Rosenberg über ins Jahr des heiligen Josef. Den Anfang macht eine Eucharistiefeier am Dienstag, 19. Januar.

Anlass ist das „Jahr des heiligen Josef“, das Papst Franziskus im Dezember ausgerufen habe, teilt der Wallfahrtsort mit. In der Wallfahrtskirche Maria Rosenberg beginnt am Dienstag, 19. Januar, um 19 Uhr eine Eucharistiefeier zu Ehren von Josef, in der Bibel der Pflegevater von Jesus. Pfarrer Josef Damian Szuba aus Ludwigshafen soll der Feier vorstehen und über Josef predigen. Felix Edrich und Kay Hauck gestalten den Gottesdienst musikalisch. Anmelden kann man sich auf der Webseite oder telefonisch (06333/923200).

Mit der Messfeier am Dienstag beginnt auf dem Rosenberg eine Reihe von Veranstaltungen und Gottesdiensten, in denen Marias Mann Josef im Mittelpunkt steht. Josefs Vorbild sei aktueller denn je, schreibe der Papst. In der Bibel werde nicht viel von ihm erzählt, er sei ein stiller Held. Die Corona-Pandemie zeige, dass nicht nur Prominente wichtig seien, sondern Menschen, die jeden Tag Hoffnung, Geduld und Verantwortungsbewusstsein zeigen.

Wanderung und nächtliche Feier

Maria Rosenberg erinnert bis einschließlich November an jedem 19. des jeweiligen Monats an den Heiligen, so Pfarrer Volker Sehy. Zu den Messfeiern, die um 10 oder um 19 Uhr beginnen, werden Prediger eingeladen, die einen Aspekt seiner Persönlichkeit beleuchten. Am 19. März, dem jährlichen Hochfest von Josef, bietet Diakon Steffen Dully ab 17 Uhr eine Josefswanderung an, die um 21 Uhr mit einer nächtlichen Eucharistiefeier endet. Zudem können Interessierte über die Rosenberger Webseite ein Gebetsbild mit einer von Ida Friederike Görres verfassten Josefslitanei beziehen.