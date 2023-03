Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus der Not eine Tugend gemacht hat im Frühjahr der Contwiger Gastronom Damiano Chiera. Er bietet vor seinem Lokal Classico am Rathaus an den Wochenenden auf Vorbestellung Wohnmobil-Dinner an, die sehr gut angenommen werden.

Große Verluste während der Coronazeit hat der Contwiger Gastwirt Damiano Chiera eingefahren. Er hat am Valentinstag dieses Jahr schließlich die Wohnmobilisten als Retter in der Not entdeckt