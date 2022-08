Viel Spaß, erfrischendes Nass und jede Menge Zauberei: Beim Spielfest der Kreisjugendpflege Südwestpfalz war für Kinder und Eltern einiges geboten.

Weil die bisherigen Spielfeste der Kreisjugendpflege am Seehof gut angenommen wurden, wie Kreisjugendpflegerin Elke Hamm erläuterte, wurde die Liegewiese an dem Naturbadesee am Samstag erneut zu einem Spielpark für die Kleinen umfunktioniert. Spaß für die ganze Familie war angesagt. Da war die Feuerwehr Erlenbach, wo Wehrführer Michael Kuntz den Kleinen das Feuerwehrauto mit seinen vielen Geräten vorführte. Das Spritzen mit dem kühlen Nass bei hochsommerlichen Temperaturen war nicht nur bei den Kindern sehr gefragt. Verschiedene Spiele waren denn auch geboten: die Buttonmaschine, Spiele zum Malen oder Ausprobieren. Besonders beliebt das WeyKick, aber auch Wikingerschach und Sprungtuch waren umzingelt.

Magische Momente

Dann, 15 Uhr: Alle sind plötzlich mucksmäuschenstill. Im Halbrund haben Papas und Mamas mit ihren Kleinen Platz genommen und bewundern jetzt die Show von Zauberkünstler Maxim Maurice. Mit kleinen Fingerfertigkeiten, Karten- und Würfeltricks begeistert er das Publikum, lässt mal Mamas Regenschirm oder Papas Bargeld verschwinden oder springt dem schwebenden Tisch nach. Natürlich dürfen die Kleinen mitzaubern. Beim falschen Luftballonzählen bringt er die kleine Anja zum Verzweifeln. Als er eine verschwundene Spielkarte in einem Luftballon sucht, welcher immer größer wird und der Zauberer schließlich hinein steigt, ist die Faszination in der Runde riesig.

Der lustige Saarländer Maxim Maurice war kurzfristig für ein anderes ausgefallenes Team eingesprungen und meint: „Die Magie ist meine Passion, bei der ich meine Gäste gerne zum Staunen bringen möchte.“ Sein Repertoire reicht von kleinen Fingertricks bis hin zur abendfüllenden Show. Auftritte weltweit und in Fernsehshows haben ihn bekannt gemacht, er ist Deutscher Vizemeister der Zauberkunst in Großillusionen. Am Seehof wurde er entsprechend mit Applaus überschüttet. Elke Hamm, die das Fest mit der Gemeinde Erlenbach und dem Seehofkiosk veranstaltet und sich mit ihnen die Kosten teilt, ist begeistert: „Wir sind jetzt zum vierten Mal hier. Am Seehof passt einfach alles, die Zusammenarbeit mit Ortsgemeinde und Kiosk, die tolle Umgebung, die vielen jungen Familien und die Urlauber vom Campingplatz.“