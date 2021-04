Die Münchner Firma Unsere Grüne Glasfaser (kurz: UGG) soll in der nächsten Gemeinderatssitzung ihr Projekt für ein Glasfasernetz für schnelles Internet in Contwig und Stambach vorstellen.

Die UGG mit Sitz in München ist zwar noch eine sehr junge Firma, jedoch könnte sie laut Bürgermeisterin Nadine Brinette in kurzer Zeit Contwig und Stambach mit schnellen Glasfaseranschlüssen aufrüsten. Die UGG konzentriert sich laut ihrer Internetseite auf ländliche Gebiete und Orte mit weniger als 10.000 Einwohnern. Das Unternehmen wurde im Herbst 2020 gegründet. Es gehört zu gleichen Teilen dem Versicherungsunternehmen Allianz und Telefónica, zu der das Mobilfunkunternehmen O2 gehört. Zwar bietet O2 Internetanschlüsse an, aber die UGG selbst ist kein Internetprovider. Sie baut das Netz und stellt die Leitungen anderen Internetanbietern zur Verfügung, nicht nur O2.

Wie Nadine Brinette bereits vor der Gemeinderatssitzung am Montag gegenüber der RHEINPFALZ erklärt hatte, sondiert die UGG aktuell die Internetgeschwindigkeiten im Ort. Bis Ende Mai soll sie Daten haben, mit denen sich ein Glasfaser-Ausbauplan erarbeiten lasse. Auf die Gemeinde und die Bürger kämen keine Kosten für die neuen Glasfaseranschlüsse zu. Der Rat war einstimmig dafür, dass sich die Firma in der nächsten Sitzung vorstellt. „Das ist eben eine schnelle Möglichkeit für schnelles Internet“, fand Brinette.