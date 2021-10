Nichts geht mehr, hieß es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein. Nach einem Unfall, an dem drei Lastwagen beteiligt waren, musste die Straße für mehr als sechs Stunden voll gesperrt werden.

Drei Lastwagen waren am Mittwoch um 6.30 Uhr in einen Unfall auf der B10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein verwickelt. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein Lastwagenfahrer, der in Richtung Landau unterwegs war, einen Schwächeanfall und geriet in den Gegenverkehr. Dort streifte er einen Lastwagen und stieß frontal auf einen weiteren Lkw. Zwei Fahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben von Jörg Klingeberg von der Feuerwehr Hauenstein wurde beim seitlichen Zusammenstoß der Tank des Unfallverursachers aufgerissen, Diesel lief aus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, der Gefahrstoffzug des Landkreises fing den auslaufenden Treibstoff auf. Vorsorglich wurden Ölsperren in dem parallel verlaufenden Bach ausgebracht. Rund 400 Liter Treibstoff pumpte der Gefahrstoffzug laut Klingeberg aus dem beschädigten Tank. Die Polizei schätzt den Schaden auf 60.000 Euro.

Bis Donnerstag einspurig

Die B10 war während des Einsatzes voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen, die Umleitungsstrecken durch die Dörfer waren überlastet. Die Polizei riet zur weiträumigen Umfahrung der B10. Am frühen Nachmittag wurde die Vollsperrung aufgehoben. Der Verkehr wird nach Angaben der Polizei bis einschließlich Donnerstag einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dadurch komme es weiterhin zu Behinderungen.