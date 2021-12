Auch in Wallhalben gab es am Sonntag eine Lichterfahrt. Drei Feuerwehrautos, drei Traktoren, ein Auto mit Anhänger und ein Auto vom DRK Wallhalben waren laut Bürgermeisterin Christine Burkhard im Dorf unterwegs. 130 Menschen standen an der Straße, viele weitere an den Fenstern und auf Balkonen.