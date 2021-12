Über 40 Fahrzeuge – Traktoren, alt und neu, Rasenmäher, Mofas, Oldtimer und Co. – sind am Sonntagabend beim Bottenbacher Lichterumzug mitgefahren. Bürgermeister Klaus Weber zeigt sich begeistert von der Aktion, ebenso die Teilnehmer. Klar ist: die Aktion hat Wiederholungsbedarf.

Bottenbach. Mit knatternden Motoren und bunt-leuchtenden Lichterketten standen die Fahrzeuge bereits vor 18 Uhr am Bottenbacher Dorfgemeinschaftshaus, aufgereiht die Straße hinunter, vorbei an der Garageneinfahrt zur Feuerwehr.

Über 40 Fahrzeuge sind beim Lichterumzug durch das Dorf mitgefahren, dabei: alte und neue Traktoren, Mofas, Oldtimer, unter anderem ein Mercedes 230 aus dem Jahr 1977, Feuerwehrautos, Rasenmäher und viele mehr. Die einzige Voraussetzung, um mitfahren zu dürfen war, dass das Gefährt fahren kann, eine Straßenzulassung brauchte es nicht.

Bürgermeister führt den Konvoi an

Angeführt wurde der Weihnachts-Konvoi von Bürgermeister Klaus Weber, verkleidet als Weihnachtsmann, auf einem Lanz Bulldog, Modell 2416, aus dem Baujahr 1956.

Einer der jüngeren Mitfahrer war der 15-jährige Lennox Dessloch aus Bottenbach. Er schmückte dafür sein Motocross-Moped mit bunten Lichterketten. „Ich fahre damit normalerweise Motor-Cross-Rennen“, erzählt er. Die Aktion findet er „klasse“. Davon erfahren hatte er vom Sohn des Bürgermeisters. Wenngleich der Umzug eigentlich nur als Alternative zum Corona-bedingt ausgefallenen Weihnachtsmarkt stattfand, könnte die Aktion laut Dessloch gerne jedes Jahr stattfinden. Gleicher Meinung ist auch Tanja Becker, die extra aus Hengstbach mit Traktor, Rasenmäher und Bus angereist ist. „Die Aktion ist super, sonst wären wir nicht extra aus Hengstbach hierhergekommen“, sagt sie.

Spektakel bei Glühwein und Lagerfeuer

Der Lichter-Konvoi schlängelte sich rund eineinhalb Stunden durch sämtliche Bottenbacher Wohnstraßen. Lediglich die Sackgassen, so Bürgermeister Weber, wurden ausgelassen, weil die Traktoren und Laster dort nicht hätten wenden können. Entlang der Lichter-Route standen die Anwohner in ihren Vorgärten, schauten sich das bunte Treiben bei Glühwein und Lagerfeuer an. Einige standen hingegen in ihren warmen Häusern, beobachteten den Umzug durch ihre Fenster.

Besonders aufgefallen ist auch der Mercedes-Oldtimer, Typ 230 Coupé, von Robert Clauer. „Ich habe das als super Idee empfunden und mich gleich aufgemacht, meinen Mercedes zu schmücken“, erzählt er. Der Höhepunkt an seinem Auto: Die Lichterketten in den silber-glänzenden Felgen des alten Benz. Durch die Reflektion der Felgen strahlten und blitzen sie besonders auffällig. „Was mehr als Corona-Ersatz gedacht ist, könnte in Zukunft öfters gemacht werden“, fand auch der Bottenbacher. Seine Idee, für die Zeit nach der Corona-Pandemie: Zusätzlich zum Weihnachtsmarkt einen Umzug abhalten, etwa als Abschluss des Marktes. Und Bürgermeister Weber fügte zu dieser Idee hinzu, dass ja dann auch noch Musikkapellen im Konvoi mitlaufen könnten.