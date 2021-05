Jetzt ist es sicher: Der Landkreis Südwestpfalz vermietet für vier Jahre die frühere Realschule plus in Wallhalben an den benachbarten Landkreis Kaiserslautern. Dieser nutzt die Schule in Wallhalben, um einen Teil der Schülerschaft des Sickingen-Gymnasiums in Landstuhl auszulagern. Das ist notwendig, weil das Sickingen-Gymnasium in den kommenden vier Jahren für 21 Millionen Euro grundlegend saniert wird. Während der Bauphase wird das frühere Schulgebäude in Wallhalben – das auch schon genutzt wurde, als die Grundschule in Thaleischweiler-Fröschen saniert wurde – wieder gebraucht und mit schulischem Leben gefüllt. Deshalb wird jetzt noch die EDV-Verkabelung in dem Gebäude an die Bedürfnisse des Gymnasiums angepasst. Das kostet 24.300 Euro, ist aber in die Miete eingepreist. Den Auftrag vergab der Kreisbauausschuss am Montag an die Firma Herbert Bohl & Söhne GmbH aus Waldfischbach-Burgalben.