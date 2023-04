Unter anderem aus Hängekorb heraus haben Mitarbeiter der Abteilung Zentrale Bauwerksprüfung des Landesbetriebs für Mobilität (LBM) in Kaiserslautern die Hornbachtalbrücke der L700 auf eventuelle Schäden kontrolliert.

„Das ist eine Routinekontrolle. Alternierend prüfen die Kollegen alle Brückenbauwerke auf Bundes-, Kreis- und Landesstraßen in unserem Zuständigkeitsbereich alle drei Jahre auch von unten in einer Hauptprüfung und einer Nebenprüfung“, erklärt Yvonne Lederer, Abteilungsleiterin der Fachgruppe Konstruktiver Ingenieurbau beim LBM. Unterstützt wurde die auf zwei Tage angesetzte Prüfung des Bauwerks auch von unten durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei, die sich um die Absicherung kümmerten. Die regelmäßigen Prüfungen werden laut Lederer bei Neubauten durch Abnahmeprüfungen oder auch nach Unfällen durch Sonderprüfungen ergänzt. Insgesamt gibt es laut LBM mehr als 7500 Brücken in Rheinland-Pfalz. Dabei seien Brücken die teuersten und empfindlichsten Bestandteile im Gesamtsystem der Verkehrswege, schreibt der Landesbetrieb in seiner Broschüre „Pontesgrafie“. Dort ist ebenfalls zu lesen, dass die meisten Brücken in Rheinland-Pfalz mittlerweile mindestens 40 Jahre auf dem Buckel haben und eigentlich nie für die heutigen Belastungen, etwa durch den Schwerverkehr, geplant wurden. Die Verkehrsfreigabe der Brücke über das Hornbachtal zwischen Hornbach und Mauschbach erfolgte im Jahr 2005.