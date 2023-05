Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Früh übt sich, was ein richtiger Feuerwehrmann oder eine richtige Feuerwehrfrau werden will. Zwischen sechs und zehn Jahre alt sind 47 neue Mitglieder in der Blaulichtfamilie der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Die Feuerwehr Thaleischweiler-Fröschen freut sich über 22 junge Löschfrösche und die Feuerwehr in Wallhalben ist seit Samstag um 25 Wallwer Bambini gewachsen.

Inzwischen gibt es in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben drei Bambini-Wehren. „In denen bereiten wir die Kinder mit ganz viel Spaß auf die Jugendfeuerwehr und hoffentlich