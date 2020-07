Seit 1. Juli gelten die verminderten Mehrwertsteuersätze von fünf Prozent bei Wasser (bisher sieben Prozent) und 16 Prozent bei Strom (bisher 19 Prozent). Kunden der Nahwerk GmbH & CoKG aus Waldfischbach-Burgalben dürfen sich zudem über ein besonderes Geschenk freuen: Für sie gelten die verminderten Steuersätze für das gesamte Jahr.

Fragen von Kunden in Waldfischbach-Burgalben, ob sich durch die geänderten Steuersätze in den kommenden sechs Monaten die Vorauszahlungen für Strom und Wasser ändern – die Steuersenkung ist aktuell befristet bis Jahresende – „können wir klar mit nein beantworten. Die Kunden müssen dafür nichts tun, die Umstellung erfolgt automatisch“, sagt Martin Peifer, Nahwerk-Geschäftsführer und Werkleiter der Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben.

Rund 2400 Haushalte versorgen die Einrichtungen in Waldfischbach-Burgalben mit Strom und Wasser. „Wir geben die Mehrwehrsteuerreduzierung für das gesamte Jahr 2020 an unsere Kunden weiter. Und dafür brauchen wir weder einen aktuellen Zählerstand noch müssen die Abschläge angepasst werden“, erklärt Pfeifer. Die Kunden zahlen ihre Abschläge wie bisher weiter. Zum Jahresende werden die Verbräuche ermittelt und die Abschlussrechnung mit dem dann geltenden Mehrwertsteuersatz berechnet. „Und das ist im Dezember der aktuell verminderte Steuersatz, der damit auf den gesamten Jahresverbrauch angerechnet wird. Die bis zur Abrechnung gezahlten Abschläge werden verrechnet“, so Peifer.