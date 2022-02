Die jährliche Wanderung der Kröten, Frösche und Molche aus dem Winterquartier zu ihren Laichgewässern steht an. Sie überqueren dabei ab Ende Februar Straßen, die ihnen zur tödlichen Falle werden können. Auf dem Straßenbelag werden die vielen Leichen zudem wegen der Rutschgefahr auch zu einem Problem für Autofahrer. Die Kreisverwaltung sucht daher wieder Freiwillige, die beim Aufsammeln der Tiere helfen.

Um sicherzustellen, dass diese Amphibien die Straßen gefahrlos überqueren können, ruft die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Südwestpfalz die Bevölkerung auf, sie tatkräftig zu unterstützen. Insbesondere für die Bereiche Contwig/Stambach, Waldfischbach/Heltersberg und Ludwigswinkel/Fischbach bei Dahn sucht die Naturschutzbehörde ehrenamtliche Helfer.

Im Februar werden im gesamten Landkreis Südwestpfalz Amphibienschutzzäune mit einer Gesamtlänge von mehr als elf Kilometern aufgestellt. Sie hindern die Tiere am gefährlichen Überqueren der Straßen und schützen sie so vor anfahrenden Fahrzeugen. Damit die Tiere trotzdem ihr Wanderziel – ihr Laichgewässer – auf der gegenüberliegenden Straßenseite erreichen können, werden auf der straßenabgewandten Zaunseite in regelmäßigen Abständen Eimer in den Boden versenkt. Die Tiere fallen dann während ihrer Wanderung zunächst dort hinein. Zweimal täglich, morgens und abends, werden sie aus den Eimern entnommen, sicher über die Straße gebracht und ausgesetzt. Danach können sie gefahrlos weiterwandern.

Um die Tiere einzusammeln und sie über die Straße zu transportieren, sucht die Kreisverwaltung jetzt ehrenamtliche Helfer.

Kontakt

Wer bei der Aktion der Naturschutzbehörde helfen will, kann sich bei der Kreisverwaltung melden, Telefon 06331 809-0.