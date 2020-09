Weil während der Schulschließung im Frühjahr der reguläre Unterricht ausgefallen war, wird in den Herbstferien in Rheinland-Pfalz eine Herbstschule angeboten. Schüler der Klassenstufen eins bis acht können für das kostenlose Angebot angemeldet werden. Vom 12. bis 16. und vom 19. bis 23. Oktober können Kinder die Förderkurse in den Fächern Deutsch und Mathematik besuchen.

Wie der Landkreis Südwestpfalz als Träger der weiterführenden Schulen mitteilte, organisiert er die Herbstschule für die fünften bis achten Klassen an der Integrierten Gesamtschule Contwig und dem Schulzentrum Dahn. Für die Klassenstufen eins bis vier findet die Herbstschule in den Grundschulen Thaleischweiler-Fröschen und Dahn statt.

„Da während der Schulschließungen im Frühjahr kein regulärer Unterricht stattfand, gibt es immer noch Nachholbedarf. Die Herbstschule kann eine sinnvolle Ergänzung sein, darum stemmen wir erneut die Organisation für die weiterführenden Schulen“, sagt Landrätin Susanne Ganster. Über die Kreisverwaltung sind auch die Verbandsgemeinden als Träger der Grundschulen eingebunden. Bereits in den letzten beiden Wochen der Sommerferien gab es in Rheinland-Pfalz ein ähnliches Angebot.

Keine Schulbusse: Eltern müssen Anfahrt selbst organisieren

Alle interessierten Schüler der Klassenstufen eins bis acht können zur Herbstschule angemeldet werden – auch wenn die Kurse nicht an der eigenen Schule stattfinden. Wie sich die Lerngruppen genau zusammensetzen, wird nach dem Ende des Anmeldezeitraums entschieden. Da in den Schulferien allerdings keine Schulbusse fahren, müssen die Eltern das Bringen und Abholen der Kinder selbst organisiert, so die Kreisverwaltung.

Der Unterricht findet jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr statt. Soweit die Kapazität ausreicht, ist auch eine Teilnahme in beiden Wochen möglich. Insgesamt stehen 140 Plätze zur Verfügung, teilte Kreissprecher Thorsten Höh auf Nachfrage mit: 60 für die Klassenstufen eins bis vier, 80 für die Klassenstufen fünf bis acht.

Angeleitet und betreut werden die Lerngruppen von Ehrenamtlichen, die über pädagogische Erfahrungen verfügen wie Lehramtsstudenten, Lehramtsanwärter, Lehrer und pädagogisches Personal, pensionierte Lehrer sowie ältere Schüler, die darauf vorbereitet werden. Das Jugendamt der Kreisverwaltung koordiniert die Herbstschule für alle betroffenen Klassenstufen. „Wir unterstützen dieses kostenlose Nachhilfeangebot für die Schülerinnen und Schülern, die bedingt durch die Ausnahmesituation Nachholbedarf haben“, sagt Jens Seegmüller, der unter Telefon 06331/809159 noch Rückmeldungen interessierter Lehrkräfte annimmt. Am Standort Contwig werden dringend weitere Helfer benötigt.

Anmeldung

Die Schüler können vom 28. September bis 7. Oktober auf der Homepage des Kreis angemeldet werden.