Der Landkreis will nun doch Geld für ein französisches Sprachprogramm in den Kindergärten locker machen. Das kündigte der Kreisbeigeordnete Peter Spitzer an. Für einige Kindergärten ist es allerdings zu spät – die französischen Erzieherinnen sind bereits weg.

Finanziert wurde das spielerische Lernen der französischen Sprache in den Kindergärten seit 1986 über das Landesprogramm „Lerne die Sprache des Nachbarn“.