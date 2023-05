Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufgespießt: Beim Greensill-Skandal hat Pirmasens-Land viel Geld verloren. Nicht alle Fragen sind beantwortet. Für die Verbandsgemeinde war es eine bittere Lektion. So schlimm muss es für den Pirmasenser Stadtrat nicht werden: Wenn der dazulernen will, kann er sich einfach mal was beim Kreistag abschauen.

Vakuumverpackt im Keller: Wohin mit zwei Millionen?

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hat viel Geld verloren. Weil sie das Verwahrentgelt bei der Sparkasse Südwestpfalz sparen wollte,