Weil auch die Kindergartenkinder dieser Tage möglichst zuhause bleiben sollen, hat der Kindergarten Hornbach jedem Kind eine Wundertüte gebastelt. Die Eltern ließen ihre Kinder soweit möglich zu Hause, teilte Anerkennungspraktikantin Anna-Lena Veith mit. „Das ist natürlich für alle eine schwere Zeit. So vermissen die Erzieherinnen und Erzieher und Praktikanten ihre Schützlinge sehr“, schreibt sie. Um weiter in Kontakt zu bleiben habe sich das Team der Kita überlegt, wie sie den Kindern zu Hause etwas Abwechslung bieten können. So sei die Idee entstanden, den Kleinen eine „Wundertüte“ zusammenzustellen, um ihnen zu Hause etwas die mögliche Langeweile zu nehmen. Darin sind Bastelarbeiten und Anleitungen, Mandalas und kleine Geschichten – „mit einem persönlichen Anschreiben liebevoll verpackt“ und auf das Alter der Kinder abgestimmt. Anna-Lena Veith (links) und Luisa Christ, die ihr freiwilliges soziales Jahr in der Kita Hornbach absolviert, haben die Post den Kita-Kindern vorbeigebracht. Aktuelle Informationen zum Kindergarten findet man im Internet unter kitahornbach.de.