Die Toiletten im Contwiger Freizeitgebiet müssen saniert werden. „Wer in letzter Zeit mal da war, hat gemerkt, dass die stark sanierungsbedürftig sind“, sagte Bürgermeisterin Nadine Brinette in der Ratssitzung am Donnerstag.

Während die SPD-Fraktion vor allem behindertengerechte Toiletten sowie Wickelbereiche fordert, geht die CDU in ihren Sanierungsplänen noch weiter. Für Thorsten Sefrin (CDU) wäre