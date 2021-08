Nach langer Corona-Auszeit fängt bei der VT Contwig nach den Herbstferien wieder das allgemeine Kinderturnen an. Gleichzeitig sucht die Vereinigte Turnerschaft Übungsleiter für das Kinderturnen mittwochs und freitags.

Los geht es mit der Turnstunde in der IGS-Sporthalle am Mittwoch, 28. Oktober. Von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr sind die Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren dran, direkt im Anschluss von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr ist Turnen für Kinder der ersten bis vierten Klasse, also die Altersstufen sechs bis zehn Jahre. Laut Karin Reinshagen, Oberturnwartin der VT Contwig, ist eine vorherige Anmeldung per Mail zwingend erforderlich, und zwar für jede einzelne Turnstunde spätestens sonntags zuvor. Nur so könne man die Corona-Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Die Kinder werden jeweils in Gruppen eingeteilt, die voraussichtlich im 14-tägigen Wechsel an der Übungsstunde teilnehmen können. Für die erste Turnstunde am 28. Oktober ist Anmeldeschluss der 25. Oktober. Anmeldungen ausschließlich per E-Mail nimmt Übungsleiterin Jana Sefrin unter der Mailadresse jana.sefrin@vtcontwig.de entgegen. Die Kinderturnstunde freitags kann derzeit noch nicht stattfinden. Ein Wechsel in die Mittwochsgruppe ist laut Reinshagen jedoch jederzeit möglich. Pro Turnstunde können maximal 30 Kinder mitturnen.

Gleichzeitig sucht die VT Contwig Übungsleiter für das allgemeine Kinderturnen, das sich großer Beliebtheit und Nachfrage erfreut. Eine Übungsleiter-Lizenz ist laut Karin Reinshagen nicht nötig, kann aber bei Eignung und Interesse nach kostenfreier Ausbildung über den Verein bezogen werden. „Wichtig sind ein Mindestalter von 15 Jahren, das Interesse an der Arbeit mit Kindern sowie der Spaß an Bewegung und Motivation“, verdeutlicht die Oberturnwartin. Zudem zahlt die VTC eine Aufwandsentschädigung. In der allgemeinen Kinderturnstunde geht es um Bewegungslandschaften, Tanzen, Bodenturnen, Förderung von Motorik bei den Kindern auf spielerische Art und Weise. Balancieren, Klettern und Bewegung zu Musik sowie die Schulung des Körperbewusstseins ergänzen die Übungen.

Info

Wer Übungsleiter werden will, kann sich per E-Mail an Karin Reinshagen wenden: karin.reinshagen@vtcontwig.de.