„Ausverkaufte Halle mit 180 verkauften Karten“, meldete in der Pause des Kindertheaterstücks „Räubergeschichten“ am Sonntag in der Hornbacher Pirminiushalle Petra Utzinger.

Dabei hat für die Chefin der Theatergruppe Althornbacher Storcheschnäbbel nicht gut angefangen. Jannis Rücker, der Darsteller des Raben Krächz, fiel krankheitsbedingt aus. Die Aufführung stand auf der Kippe. Tobias Paltz, Vater der guten Fee Klingelei (Helena Paltz), musste ran. Doch der war nicht erreichbar. Also setzte sich René Licht ins Auto und fuhr Paltz’ Verwandtschaft ab. Bei der Schwiegermutter in Brenschelbach, die Geburtstag feierte, fand er ihn. Innerhalb von drei Stunden musste der einzige Erwachsene im Kindertheaterstück seinen Text lernen und stand schließlich als Rabe Krächz auf der Bühne.