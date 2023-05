Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Winterbacher Kindergarten beschäftigt am Mittwoch (19.30 Uhr, Gemeinschaftshaus) den Gemeinderat.

Um die Arbeiten am Kindergarten in Winterbach nicht weiter zu verzögern, haben Bürgermeister Andreas Weizel und die Beigeordneten in den vergangenen Monaten die Aufträge für mehrere Gewerke