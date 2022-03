3000 Euro ist der Erlös des Spendenlaufs, den die Kita Kleinsteinhausen am Sonntag zusammen mit dem Sportverein rund um den Sportplatz organisiert hatte. Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ sind rund 120 Teilnehmer Runden um den Sportplatz gerannt und haben für jede Runde einen Euro für die Stiftung RTL gespendet, die das Geld in die Ukraine weiterleitet. Auch der Erlös des Getränke- und Essensverkaufs flossen in den Spendentopf. Diesen haben laut dem Vorsitzenden des Sportvereins, Steffen Neumayer, schließlich fünf lokale Firmen als Sponsoren noch einmal aufgestockt auf die 3000 Euro. Auch Kindergartenleiterin Silvia Ripperger, die die Idee des Spendenlaufes an den Sportverein herantrug, war begeistert von der Spendensumme.