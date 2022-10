Wenn sich die Wasgauwälder so langsam hin zum pfälzischen „Indian Summer“ färben, dann beginnt nicht nur in Hauenstein die große Zeit der Keschde, wie die Esskastanie im Dialekt heißt. Das ist 2022 nicht anders: Am morgigen Dienstag, 11. Oktober, beginnt in und um die Schuhgemeinde die alljährliche „Keschdewoch“ die am Sonntag, 16. Oktober, mit dem Keschdemarkt ihren Höhepunkt erlebt.

Was hat die „Keschde-Woch“ zu bieten? Am Dienstag und Donnerstag dieser Woche trifft man sich jeweils um 9.30 Uhr am Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald (Schuhmeile) zu einer Wanderung, bei der die Gäste unter sachkundiger Führung zu den Plätzen begleitet werden, an denen Mutter Natur Keschde serviert. Dabei werden die Mitwanderer nicht nur die köstlichen Früchte lesen, die wohl die Römer in die Pfalz gebracht haben. Anmeldung ist jeweils am Vortag bis 12 Uhr im TIZ unter Telefon 06392 9233380 erforderlich. Es wird ein Unkostenbeitrag von sechs Euro pro Person erhoben.

Am morgigen Dienstag geht es zunächst mit dem Auto nach Lug, von wo aus Roland Hermann in einer rund dreieinhalbstündigen Wanderung zu den Geiersteinen führen wird. Am Donnerstag wird zunächst Schwanheim angesteuert, wo man wieder unter der Führung von Roland Hermann auf einem Teil des Rimbach-Steigs unterwegs sein wird. Auf der rund sechsstündigen Tour ist unter anderem das Cramer-Haus am Lindelbrunn ein Ziel.

Leckereien mit Kastanien

Nicht nur während der Keschdewoch fahren Metzgereien ebenso wie Gastronomie, Bäckereien und andere Anbieter wie das Hauensteiner „Weinlädchen“ oder der „Hollerbusch“ voll auf die „Keschde“ ab: Keschdewurst und Keschdebrot, Keschdelikör und Keschdegeist, Keschdekuchen und Keschdenudeln, Keschdesekt und Keschdebier: Keschdefreund – was willst du mehr? Während der kommenden Wochen ist die ganze Keschdepracht in den Geschäften der Südpfalz und der Urlaubsregion Hauenstein zu haben.

Die Keschdewoch ist eingebettet in die bis 15. November andauernden „Pfälzer Kastanientage“, zu der die Urlaubsregion Hauenstein gemeinsam mit acht Tourismusbüro aus dem Kreis SÜW einlädt. Unter dem Titel „Feier die Keschde, wie sie fallen“ haben sie eine 32-seitige, flockig aufgemachte Broschüre aufgelegt, die neben Tipps rund ums Keschdesammeln und Wissenswertem zu den Keschde alle relevanten Keschdeadressen auflistet: Restaurants, Cafés und weitere Anbieter von „Keschdlichkeite“. Die Broschüre ist in den Tourismusbüros und in teilnehmenden Betrieben erhältlich oder steht zum Download bereit.