Mit einer Neuauflage des Kerwe-Rock feiert der Turnverein Hinterweidenthal am Samstagabend seine Kerwe musikalisch.

Nachdem coronabedingt die Veranstaltung im vergangenen Jahr in den Außenbereich der Teufelstischturnhalle verlegt wurde, kann das Publikum dieses Jahr wieder in der Halle den beiden Bands „BirchTree“ und „The Bomshells“ zuhören.Es gilt die 2-G-Regel, also Einlass erhält nur, wer geimpft oder genesen ist. „Wir sind angehalten, die Nachweise beim Einlass zu kontrollieren“, betont Peter Fischer, der Initiator des Kerwe-Rock.

Breites Repertoire

Musikalisch startet „BirchTree“, eine Hinterweidenthaler Formation, die bereits im vergangenen Jahr erfolgreich ihr Debüt vor heimischem Kulisse gab, in den Abend. Die fünfköpfige Gruppe um Sängerin Melanie Wistuba rockt ab 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Zum Repertoire von „BirchTree“ gehören Hits von Meat Loaf, Funk-Nummern wie „Uptown Funk“ von Bruno Mars sowie aktuelle Hits aus den Charts.

Im Anschluss sorgen „The Bomshells“, ebenfalls mit Frauenpower, für Stimmung in der Teufelstischturnhalle. Die seit 2010 bestehende vierköpfigen Formation ist in der Coverszene fest verankert und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise von den 1980-er Jahren bis heute.

Karten sind ausschließlich online zum Preis von 11,50 Euro erhältlich.