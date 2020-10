Am Wochenende sind Kerwen in Riedelberg und Stambach angekündigt, die Käshofer wollen nur eine Kerwerede halten. Ob jedoch alles wie geplant stattfindet, wird angesichts der Tatsache, dass nun der Landkreis Risikogebiet ist, wohl erst kurz vor den jeweiligen Veranstaltungen entschieden.

Das Land Rheinland-Pfalz wie auch Der Landkreis erlauben unter diesen Umständen öffentliche Veranstaltungen im Freien mit maximal 100 Personen, wenn ein Hygienekonzept vorliegt, das auch genehmigt wurde.

Im Contwiger Ortsteil Stambach begann am Freitagabend die Kerwe mit Schlachtfest und AH-Spiel. Für Samstag ist um 18 Uhr das Spiel der Frauen des Sc Stambach gegen Harsberg/Schauerbach geplant, für Sonntag, 15 Uhr das Aktivenspiel SC Stambach gegen SV Palatia Contwig 1b und für Montag um 10 Uhr der Frühschoppen mit dem Kerweessen.

Die Riedelberger planen keine Fußballspiele. Auf dem Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus ist ein Süßwarenstand für die Kinder aufgebaut, der von Samstag bis Montag von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein soll. „Wir wollen, das die Kinder ein bisschen Kerwe-Atmosphäre habe“, so Bürgermeister Christian Schwarz. Es habe sich ja bereits in der Vorwoche abgezeichnet, das die Coronazahlen steigern, deshalb habe man von Seiten der Gemeinde nichts geplant. Der Tischtennisverein hat bereits seine Veranstaltungen angesichts der neuen Situation abgesagt. Das Schlachtfest am Freitagabend fand noch statt, aber die Konzerte mit den Hüttenrockern am Samstag, und Peter und Uwe am Sonntag wurden gestrichen, nur Frühstück und Mittagessen am Montag sollen bleiben. Und die Kerwerede der Straußjugend, die für Sonntag, 17 Uhr, angesetzt ist.

In Käshofen wird keine Kerwe im eigentlichen Sinn gefeiert, es gibt aber eine Kerwerede. Sie soll am Sonntag zwischen 14.30 und 15 Uhr auf dem Dorfplatz gehalten werden. Auch hier meinte Bürgermeister Egon Gilbert, dass wohl erst kurz vorher feststeht, ob sie wie geplant stattfindet.