Soll die Anzahl der Plakate, die im Ort aufgestellt werden, reglementiert werden oder nicht? Der Hinterweidenthaler Gemeinderat und Ortsbürgermeister Georg Eitel geben darauf eine eindeutige Antwort: nein. Das Landesstraßengesetz sieht zwar vor, dass die Plakate von der Straßenverkehrsbehörde, hier der Verbandsgemeinde, zu genehmigen sind, aber die Notwendigkeit hierfür sieht der Rat nicht. „Wir haben im Ort keine Probleme dahingehend“, stellte Eitel fest.