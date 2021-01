Über zwei neue Rutscherautos für drinnen, vier Bälle, drei Schaumstoffwürfel für die Vorschulkinder und ein Magnetbauset können sich seit einigen Tagen die Kinder des protestantischen Kindergartens Contwig freuen. Die Spiel- und Lerngeräte hat der Förderverein des Kindergartens mit dem Erlös aus der Adventsaktion gespendet. Vor Weihnachten haben Mitglieder des Fördervereins einen geschmückten Stehtisch im Eingangsbereich des Kindergartens aufgestellt, auf dem Selbstgemachtes gegen Spende stand. Trinkschokolade, selbstgemachte Tees, Lavendelsäckchen, selbstgenähte Masken und selbstgezogene Kerzen haben Eltern dort angeboten. „Durch die Coronaregeln konnten wir ja dieses Jahr keine Waffeln vor dem Supermarkt verkaufen, und einen Weihnachtsmarkt gab es ja auch nicht. Deshalb hat sich der Förderverein eine gute Alternative überlegt“, erklärt Erzieherin Simone Perez. Die Spenden, die so zusammenkamen, hat der Förderverein Mitte Januar dann in die genannten Dinge investiert. „Wir freuen uns sehr, bei den Kindern gab es oft Streit und Tränen, wer das einzige Auto im Flur benutzen darf. Jetzt haben wir drei, das entspannt die Situation“, sagt . Im protestantischen Kindergarten Contwig direkt gegenüber der Kirche werden 64 Kindergartenkinder in drei Gruppen betreut. Dazu kommen 40 Hortkinder.