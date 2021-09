Dass für Tanja Schmitts Sohn Til (elf Jahre) kein Schulbus vom Stockbornerhof angeboten wird, ist am Donnerstag ab 20.15 Uhr Thema in der SWR-Sendung „Zur Sache Rheinland-Pfalz“. Ende Oktober wird der Fall auch vorm Kreisrechtsausschuss verhandelt.

Um was geht es? Schmitt wohnt mit ihrem Sohn Til auf dem Stockbornerhof zwischen Reifenberg, Battweiler und Rieschweiler, etwas nördlich vom Flugplatz Pottschütthöhe. Der Elfjährige geht seit Kurzem auf die Gesamtschule in Contwig. Ein Schulbus nach Contwig fährt jedoch nicht am Hof vorbei. Wie der Junge morgens und nachmittags zur Haltestelle in Battweiler kommt, ist unklar.

Bislang fuhren die Großeltern Til täglich mit dem Auto zur Bushaltestelle in Battweiler. Tanja Schmitt ist berufstätig, kann diese Aufgabe zeitlich nicht übernehmen. Problem: Die Großeltern sind mittlerweile in einem Alter, wo das tägliche Fahren nicht mehr geht. Die Kreisverwaltung habe Schmitt in Sachen Schulbus abblitzen lassen, einen zusätzlichen Bus am Stockbornerhof werde es nicht geben – zu wenig Fahrgäste. Heißt: Til muss täglich entweder mehrere Kilometer durch den Wald laufen oder doch irgendwie an die Bushaltestelle nach Battweiler gefahren werden.

André Schattner von der Kreisverwaltung Südwestpfalz hatte im Sommer auf Anfrage der RHEINPFALZ gesagt, dass der Junge mit dem Taxi fahren könnte. Die Kreisverwaltung gebe 48,20 Euro pro Monat dazu. Schmitt fragte bei einem Zweibrücker Taxiunternehmer nach, der nannte pro Taxifahrt einen Preis von 30 Euro. Am Tag sind das 60 Euro, in einem regulären Schulmonat über 1200 Euro.

Info

Der Beitrag kommt in der Sendung „Zur Sache Rheinland Pfalz“ am Donnerstag, 30. September, 20.15 Uhr, im SWR-Fernsehen.