Ein Dorffest. So ein echtes, richtiges Dorffest. Unterm Fallschirm, wie es sich für Käshofen gehört. Am Dorfplatz. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus. Das gab es am Wochenende. Mit einem Wermutstropfen: Leider war das Fest nicht für alle, die kommen wollten.

Am 1. oder 2. Juli habe man sich in Käshofen entschlossen, ein Dorffest zu feiern. Ganz kurzfristig. So erzählt es Andreas Schumacher von der Freiwilligen Feuerwehr. Es gab am Samstagabend sogar Musik. „Das sind die Dorfjungs aus Homburg-Erbach. Die konnten wir auch kurzfristig dazu bringen, dass sie bei uns spielen“, erzählt Schumacher.

In 14 Tagen galt es, Vereine und Bürger auf die Beine zu bringen, die nun am Wochenende fast wie gewohnt Flammkuchen, Würste und Steaks angeboten haben. Samt Vorverkauf für die Besucher, der intern im Dorf abgewickelt und mit Flyern bekanntgegeben wurde. „Denn es wird Zeit, dass die Leute mal wieder ins Gespräch kommen“, hatte Bürgermeister Egon Gilbert vergangene Woche der RHEINPFALZ im Vorfeld erzählt.

Nun war es endlich so weit. Samt Frühschoppen, Kaffee und Kuchen, sowie reichlich Desinfektionsmittel. Denn auch für das Käshofer Dorffest galten Hygieneauflagen, und wer sich am Wochenende genauer umschaute, sah das auch. Mund- und Nasenschutz in den Gesichtern der Menschen, der immer noch zum Alltagsanblick gehört. Am Eingang und auf dem Gelände wurde darauf geachtet, dass die Regeln eingehalten wurden.

Trotzdem gab es sie, die Leichtigkeit und das Lachen in den Gesichtern der Menschen. So, wie es sich für ein Dorffest gehört.