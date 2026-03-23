Das Waldjahr 2025 in Käshöfen schließt mit schwarzen Zahlen.

Die Ortsgemeinde Käshöfen wird mit ihrem Wald für das Jahr 2025 einen Gewinn einfahren. Thomas Martinek, Revierleiter im Bechhofer Wald, berichtete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, dass das Waldjahr 2025 mit einem Plus von rund 52.000 Euro endet. Das Ergebnis stehe derzeit allerdings noch nicht genau fest, weil die Beförsterungskosten und die Beträge der Kommune bis August noch nicht verbucht sind. Der außergewöhnlich hohe Gewinn erklärt sich daraus, dass die für 2024 berechnete Holzernte erst ein Jahr später abgefahren wurde.

Im Jahr 2025 wurden 961 Festmeter Holz eingeschlagen; im laufenden Forstjahr 2026 plant Martinek mit einem Holzeinschlag von 950 Festmetern. Im Forstwirtschaftsplan für 2026 rechnet der Revierleiter vorerst nur mit einem Plus in Höhe von knapp 1800 Euro. Dabei kalkuliert er allerdings mit einem moderaten Erlös aus dem Holzverkauf.

Borkenkäfer-Befall nimmt ab

Zusätzlich sind für die Holzernte Bereiche vorgesehen, in denen Maschinenwege zuvor verbreitert werden müssen. Das verursacht hohe Holzerntekosten von 40.000 Euro. Die Verbreiterung der Wege ist jedoch Voraussetzung dafür, dass Holzeinschläge überhaupt stattfinden können.

Wie geht es dem Käshofer Wald? Martinek zufolge hat der Borkenkäfer-Befall abgenommen. Fichten, die durch Wildwuchs umgefallen sind, werden bald abtransportiert.