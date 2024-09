In der Clauser Gemeindeführung hat sich ein Generationenwechsel vollzogen. Der 29-jährige Jens Dresen (FWG) steht als Ortsbürgermeister an der Spitze, ihm zur Seite stehen die Beigeordneten Viktoria Meyer (FWG), Johannes Seibel (CDU) und Julius Wenzel (FWG).

30 Besucher verfolgten im proppenvollen Ratssaal die konstituierende Sitzung, in der der bisherige Erste Beigeordnete Georg Schäfer ( CDU) an die erfolgreiche Entwicklung der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren, die ausschließlich unter CDU-Gemeindeführung standen, erinnerte. „Die CDU übergibt ein gemachtes Bett. Das Straßenausbauprogramm steht, die Erweiterung des Solarparks ist vorbereitet, ein Neubaugebiet ist geplant, der Friedhof ist zukunftssicher, die Gemeinde ist anerkannte Schwerpunktgemeinde und die Dorferneuerung wäre nicht ohne die CDU gekommen“, erinnerte Schäfer. Er appellierte an die neue Gemeindeführung und den überwiegend neu besetzten Gemeinderat: „Ruhen Sie sich nicht aus. Bleiben Sie nicht stehen. Verhindern Sie, dass Clausen eine Schlafgemeinde wird. Es gilt, Wachstum und Fortschritt voranzutreiben.“

Schäfer, der den in Urlaub befindlichen Ortschef Harald Wadle vertrat, vereidigte Jens Dresen als neuen Ortsbürgermeister und übergab ihm die Ernennungsurkunde. Es brandete im Ratssaal Jubel und Applaus auf. „Wir schlagen heute ein neues Kapitel in der Geschichte unserer Gemeinde auf. Es erfüllt mich mit Stolz, Teil dieser Geschichte zu sein“, sagte Dresen. Er übernehme mit Freude das Amt des Ortsbürgermeisters. „Es ist für mich eine große Ehre, Ihr Vertrauen zu erhalten und ich bin fest entschlossen, diese Verantwortung mit Hingabe und Engagement zu tragen und an den Aufgaben zu wachsen“, ergänzte er. Sein Dank galt auch seinem Vorgänger Harald Wadle und den vorherigen Gemeinderat: „Ihre Arbeit hat dazu beigetragen, dass wir heute hier stehen“, sagte Dresen.

Dresen: „Lebenswertes Umfeld für alle“

Die Verbesserung der Infrastruktur, das Schaffen von neuem Wohnraum, der Ausbau von Straßen und die Glasfaserversorgung nannte er neben der Förderung der Vereine als Prioritäten. Die ältere Generation sei ein wichtiger Teil der Gesellschaft, die Respekt und Unterstützung verdiene. Man müsse aber auch die Bedürfnisse junger Familien im Blick behalten. Er wolle in Clausen „ein lebenswertes Umfeld für alle“ sicherstellen.

Zur Ersten Beigeordneten wurde mehrheitlich Viktoria Meyer ( FWG, 36 Jahre, Polizeivollzugsbeamtin) gewählt. Die CDU ist auch in Gemeindeführung eingebunden, Johannes Seibel (38, Geschäftsführer) wurde mit 15 Ja-Stimmen zum zweiten Beigeordneten gewählt. Ebenfalls 15 Stimmen erhielt Julius Wenzel (FWG), der sich als weiterer Beigeordneter um den Geschäftsbereich Grünanlagen, Friedhof, Beschaffung und Beschaffung kümmern wird, aber keine Verantwortung für die Gemeindearbeiter tragen wird.

Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Timo Bäuerle, gratulierte allen Gewählten und wünschte „viel Spaß und Erfolg bei Ihren Aufgaben, besonders dem neuen Bürgermeister“.