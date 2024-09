Erstmals seit Jahren gibt es in Schmitshausen keine aktiven Straußbuben mehr. Damit die Kerwetradition in der Gemeinde nicht ausstirbt, hat sich ein rund 15-köpfiges Orga-Team gegründet, das auch Kinder in die Kerweaktivitäten einbezogen hat.

Denn in der Gemeinde sind in den vergangenen Jahren etliche Kinder geboren worden. Am Kerwesonntag haben sich fast 40 Kinder im Dorfgemeinschaftshaus getroffen, um Bändchen an den Kerwestrauß zu knibbeln und Holzanhänger für den Strauß anzumalen – während die Erwachsenen zeitgleich das Weißwurstfrühstück genießen konnten. Gegen 14 Uhr hielten Nadja Seul und Sarah Klein die Kerwerede. „Wir wollen die Tradition nicht sterben lassen und wollen sie an unsere Kinder weitergeben“, sagt Angelina Seul, eine der jungen Eltern vom Orga-Team im Rosendorf.